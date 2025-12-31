Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 – Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Φεβρουάριος του 2024, φωτιά που ξεσπά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου φαίνεται να στέλνει στον θάνατο μία 89χρονη και τον 84χρονο αδερφό της.

«Από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί και δεν υπάρχει τέτοια εικόνα ότι έπαιρνε τέτοιου είδους χάπια», είχε αποκαλύψει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Το αρχικό σενάριο

Για τα αίτια της πυρκαγιάς επικράτησε το σενάριο ότι ο αδερφός έβαλε φωτιά στο δωμάτιο απελπισμένος από την κακή κατάσταση της υγείας της αδελφής του.

Ήταν αυτή η ροή των γεγονότων ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την πρόκληση της φωτιάς που οδήγησε στον θάνατο τους δύο ηλικιωμένους;

«Η ιατροδικαστική χαρακτηρίστηκε ασαφής και πλέον η υπόθεση ερευνάται από τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών».

Τα δύο αδέρφια έμεναν μαζί τουλάχιστον 8 χρόνια. Ο 84χρονος είχε ζήσει χρόνια στη Γερμανία δημιουργώντας περιουσιακά στοιχεία.

Οι πέντε διαθήκες

Το εντυπωσιακό και παράλληλα ύποπτο στην υπόθεση είναι οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο των ηλικιωμένων.

Όλα δείχνουν ότι ο θάνατός τους δεν θεωρείται ατύχημα, με τις έρευνες να εστιάζουν τόσο στις διαθήκες αλλά και σε πρόσωπα που ανήκουν στο κοντινό τους περιβάλλον.

«Βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο»

Συγγενής των δύο αδελφών μιλώντας στο Live News αποκαλύπτει πως οι συγγενείς τους δεν γνώριζαν πως τα δύο αδέλφια είχαν οικιακή βοηθό.

Οι οικιακή βοηθός

Μάλιστα, όπως λέει, έχει βρεθεί μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή τους βοηθό κάτι που και οι ίδιοι ερευνούν.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα. Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη. Γενικά, οι άνθρωποι στην υγεία τους ήταν μια χαρά παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν άλλη οικογένεια εκτός από εμάς. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, γιατί έχασαν ξαφνικά την άλλη τους αδελφή και αυτό τους είχε στοιχίσει.

»Είναι περίεργο που δεν μου είχαν πει ότι είχαν οικιακή βοηθό. Εγώ την είδα πρώτη φορά στην κηδεία τους και μιλήσαμε μόνο 5 λεπτά. Μου είπε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο δωμάτιο, ενώ το σπίτι δεν κάηκε. Δηλαδή, η φωτιά ήταν τοπική! Το άλλο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τα δύο αδέλφια κοιμούνταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ο καθένας στο δικό του, αλλά βρέθηκαν καμένοι στο ίδιο δωμάτιο. Ακούσαμε ότι μάλλον βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο και αυτό είναι που ψάχνουμε να διαπιστώσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί».