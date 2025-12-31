Οι ανατριχιαστικές εικόνες στο διαμέρισμα του Κολωνακίου, μπορεί να έδειχναν από την πρώτη στιγμή πως η Ελένη Παπαδοπούλου δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο, ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 4 ολόκληρα χρόνια μέχρι να αποκαλυφθεί το έγκλημα.

Λάθη και ολιγωρίες μετά τη φρικτή δολοφονία

Μια σειρά από λάθη, παραλείψεις και αδικαιολόγητες ολιγωρίες, συσκότισαν το τοπίο και έκρυψαν την αλήθεια για χρόνια.

Το LIVE NEWS παρουσιάζει το χρονικό της εξιχνίασης στο πέρασμα του χρόνου. Όλα όσα συνέβησαν από τις 29 Ιανουαρίου του 2022, όταν η Ελένη Παπαδοπούλου, εντοπίστηκε απανθρακωμένη στον καναπέ του σπιτιού της.

Ο γιος της που σήμερα βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του επέμενε παρά τα στοιχεία που βρέθηκαν στο διαμέρισμα και έδειχναν εγκληματική ενέργεια.

Το χρονικό

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Ως σημείο έναρξης της φωτιάς προσδιορίστηκε ο καναπές. Αποκλείστηκαν ως αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, η γυμνή φλόγα κεριού ή καντηλιού, το βραχυκύκλωμα κάποιας ηλεκτρικής συσκευής και τα υπολείμματα τσιγάρου, που έλεγε ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή.

Το θύμα βρέθηκε σε καθιστή θέση, με ελαφριά κλίση προς τα δεξιά, με το κεφάλι της να εφάπτεται στην τοιχοποιία, ενώ κάτω από τον καναπέ άλλου δωματίου, εντοπίστηκε νεκρή η γάτα της Ελένης Παπαδοπούλου, που όπως φαίνεται έτρεξε για να γλιτώσει όταν προκλήθηκε η φωτιά, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, εκείνες τις πρώτες μέρες των ερευνών είχε δώσει υπάλληλος της Πυροσβεστικής. Και αυτό όμως δεν αξιοποιήθηκε.

«Δεν φορούσα αναπνευστική συσκευή. Βρισκόμουν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών περίπου και αντιλήφθηκα την παρουσία οσμής βενζίνης, η οποία εκτεινόταν από τον 1ο όροφο έως την πόρτα του διαμερίσματος της θανούσας στον 3ο όροφο. Η παρουσία οσμής απαλείφθηκε μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης», υπογράμμισε ο πυροσβέστης που βρέθηκε στο σημείο.

Οι καθυστερήσεις στον δρόμο της εξιχνίασης

Η πρώτη εργαστηριακή έκθεση βγαίνει 8 μήνες μετά το έγκλημα. Στις 16 Αυγούστου του 2022.

Προέκυψε η παρουσία φαρμάκου στον οργανισμό της Ελένης Παπαδοπούλου που χορηγείται για παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ στην ειδική αναζήτηση μονοξειδίου του άνθρακα το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα της κυρίας Χριστίνας Τσάκωνα φτάνει στα χέρια των Αρχών 9 μήνες μετά το έγκλημα και ως αιτία θανάτου αναφέρεται η πλήρης απανθράκωση του σώματος. Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επέμενε εκείνο το διάστημα πως η υπόθεση έχει κλείσει.

Το καλοκαίρι 2023, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά το έγκλημα βγαίνει το πόρισμα της Πυροσβεστικής και ένα χρόνο μετά, δηλαδή 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία, στις 6 Ιουνίου του 2024 παραγγέλθηκε από την αστυνομία η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ορίζονται τότε δύο πραγματογνώμονες, που καταλήγουν το περασμένο καλοκαίρι στα ίδια συμπεράσματα.

«Είμαι σίγουρος ότι η Παπαδοπούλου ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως, μνημονεύω τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η καύση ενός πτώματος, ειδικά με τη χρήση επιταχυντή, όπως η βενζίνη, είναι μέθοδος απόκρυψης τραυμάτων και κακώσεων», υπογράμμισε ο ιατροδικαστής, Κώστας Κούβαρης στις 17 Ιουλίου 2025.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Έχουν περάσει όμως 3 και πλέον χρόνια.

«Κατά την εξέταση του δείγματος δεν ανιχνεύθηκε η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα, γεγονός το οποίο δεν δικαιολογείται για πτώμα το οποίο βρέθηκε σε χώρο, όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Το δεδομένο αυτό μπορεί να δίνει δύο ενδεχόμενα. Συγκεκριμένα, είτε η θανούσα ήταν νεκρή πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, είτε η εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν τόσο μεγάλης έντασης και ταχύτητας με αποτέλεσμα η θανούσα να μην προλάβει καν να αναπνεύσει προτού απανθρακωθεί. Κατά την κρίση μου, το πρώτο ενδεχόμενο δείχνει ως το πιο πιθανό», είχε τονίσει ο Κώστας Καλαματιανός στην 1η Ιουλίου 2025.

Ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια – Τα ερωτήματα που «καίνε» για την υπόθεση

Πώς δικαιολογούνται όλες αυτές οι καθυστερήσεις στο δρόμο της εξιχνίασης; Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν σωστά τα στοιχεία της αρχικής αυτοψίας στο διαμέρισμα του Κολωνακίου;

Πώς είναι δυνατόν όλα να δείχνουν από την αρχή πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και για το κάθε βήμα στην έρευνα να απαιτείται τόσος χρόνος;

Η Ελένη Παπαδοπούλου ναρκώθηκε και δολοφονήθηκε, με τη φωτιά στο διαμέρισμα που έμενε, να μπαίνει όπως αποκαλύπτεται σκόπιμα για να σβηστούν μια σειρά από στοιχεία.

Το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής δείχνει ξεκάθαρα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και η υπόθεση περνά στο Ανθρωποκτονιών.

«Η πυρκαγιά, οφείλεται σε γυμνή φλόγα με παρουσία επιταχυντή. Συγκεκριμένα, σε πράξη ατόμου, το οποίο αφού διέβρεξε με εύφλεκτο υγρό τον καναπέ του καθιστικού, το χώρο γύρω από αυτόν, καθώς και την ίδια την 87χρονη, στη συνέχεια με τη χρήση γυμνής φλόγας (σπίρτα ή αναπτήρας), προκάλεσε την πυρκαγιά», αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Από τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου τον Ιανουάριο του 2022, στο ιατροδικαστικό πόρισμα 9 μήνες μετά, στο αντίστοιχο της Πυροσβεστικής το καλοκαίρι του 2023, και από εκεί στον ορισμό πραγματογνωμόνων το καλοκαίρι του 2024 και στα τελικά τους συμπεράσματα πριν από λίγους μήνες.

Βήματα αργά που ίσως έκαναν τον δράστη του φονικού να πιστεύει πως είχε διαπράξει το τέλειο έγκλημα.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, γνωστή κυρία της αθηναϊκής κοινωνίας και χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου έχασε τη ζωή της με τρόπο φρικτό.

Η αλήθεια για το μαρτυρικό τέλος της αποκαλύφθηκε με καθυστέρηση, σε μια υπόθεση που ανέδειξε η Αγγελική Νικολούλη και έχει συνταράξει τη χώρα, παραμονές της Πρωτοχρονιάς.