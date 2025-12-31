Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα, προαναγγέλλοντας «πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους», ωστόσο επιβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη στάση τους μετά τις 2 Ιανουαρίου.

Όσοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, ενώ παραμένει ανοιχτό το κάλεσμα του Πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο».

Ανοικτές οι εθνικές οδοί – Πού υπάρχουν εκτροπές

Παρά την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, η παρουσία τρακτέρ σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει την Τροχαία σε προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας.

Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 στις 08:00, οπότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το μπλόκο.

Προς Αθήνα η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης. Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων.

Στη Θήβα οι αγρότες κρατούν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Το πιο χρονοβόρο μπλόκο εντοπίζεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο, ενώ σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται και στον κόμβο Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη περίπου μισής ώρας.

Μικρότερες παρακάμψεις σημειώνονται σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο, ενώ τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα προκειμένου να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια Μαλγάρων θα παραμείνουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου, όπου θα καθοριστεί η περαιτέρω στάση των αγροτών.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, δεν θα συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη, καθώς ζητούν να προχωρήσει άμεσα ο διάλογος με την κυβέρνηση. Όπως αναφέρουν, η ευκαιρία αυτή χάθηκε, αφού ο Πρωθυπουργός απουσιάζει από τη χώρα.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει ανοιχτός για όλα τα οχήματα την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις. Σήμερα ο σταθμός παρέμεινε κλειστός για νταλίκες από τις 16:00 έως τις 19:00 και στα δύο ρεύματα.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων

Κανονικά θα διεξάγεται η διέλευση στο τελωνείο των Ευζώνων την παραμονή, ανήμερα και τη δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τους αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, οργανώνοντας πρωτοχρονιάτικο γλέντι με τη συμμετοχή φορέων της περιοχής σε ένδειξη συμπαράστασης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αιτήματα του αγώνα.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Από σήμερα αναμένεται να διατεθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο Αγρίνιο, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

Τι αναφέρει η Επιτροπή των μπλόκων

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή των μπλόκων τονίζει: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας… Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης».

Η Επιτροπή καλεί τα μπλόκα να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα συζητηθεί η κλιμάκωση του αγώνα και οι επόμενες κινήσεις.

«Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.