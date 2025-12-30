Τουλάχιστον δέκα τραυματίες καταγράφηκαν στη Στοκχόλμη όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πρόσοψη κτιρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 17 άτομα τη στιγμή του ατυχήματος, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) στο προάστιο Λιλιεχόλμεν. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Εννέα επιβάτες έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι είδε αιμόφυρτους επιβάτες, σε κατάσταση σοκ, να απομακρύνονται από το σημείο της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του τροχαίου παραμένουν άγνωστα και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του συμβάντος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Νοεμβρίου, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο παρέσυρε πολίτες σε στάση στη Στοκχόλμη. Η αστυνομική έρευνα τότε κατέληξε ότι ο οδηγός είχε υποστεί πρόβλημα υγείας, χωρίς να ασκηθεί δίωξη εναντίον του.