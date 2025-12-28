Η Σουηδία συγκλονίζεται από την υπόθεση ενός δωδεκάχρονου αγοριού που φέρεται να εμπλέκεται σε δολοφονία στο Μάλμε, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την αύξηση της συμμετοχής ανηλίκων σε σοβαρά εγκλήματα.

Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι υποψίες στρέφονται προς τον 12χρονο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα που είχε αναλάβει ένα «συμβόλαιο θανάτου». Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η εθνική αστυνομική διευθύντρια Πέτρα Λουντ τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει υπόθεση με ύποπτο τόσο μικρής ηλικίας για δολοφονία. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν ανήλικοι έχουν κατηγορηθεί για εκρήξεις, μεταφορά όπλων ή εκτέλεση εντολών εγκληματικών ομάδων, αλλά ποτέ για φόνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydsvenskan, ο νεαρός επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία στις 13 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Κατά τη συνομιλία, φέρεται να αποκάλυψε την ταυτότητά του και να περιέγραψε τα γεγονότα της νύχτας. Εκείνο το βράδυ πυροβολήθηκαν τέσσερα άτομα, ενώ ένας 21χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Ο 21χρονος, ο οποίος είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί ύστερα από καταδίκη για ληστεία, βρέθηκε τραυματισμένος στο κεφάλι μέσα σε αυτοκίνητο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μάλμε, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την Τρίτη, η αστυνομία συνέλαβε τον δωδεκάχρονο ως ύποπτο για τη δολοφονία και τον έθεσε υπό κράτηση λόγω της ηλικίας του. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μία δολοφονία και τρεις απόπειρες δολοφονίας. Όπως ανακοίνωσε η ανώτερη εισαγγελέας Κάρολαϊν Κάρλκουιστ, διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα, στην οποία ο ανήλικος έχει ανακριθεί παρουσία νομικού εκπροσώπου.

Ευρύτερη εγκληματική δράση και κοινωνικό υπόβαθρο

Η αστυνομία εκτιμά πως στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα και αναζητά τόσο συνεργούς όσο και το πρόσωπο που έδωσε την εντολή. Σύμφωνα με την Expressen, στο αγόρι είχαν υποσχεθεί αμοιβή 250.000 κορώνες (περίπου 23.000 ευρώ) για να εκτελέσει τη δολοφονία. Λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή του, φέρεται να είχε δραπετεύσει από ίδρυμα στη δυτική Σουηδία.

Πληροφορίες της Aftonbladet αναφέρουν ότι ο ανήλικος τελούσε υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για τη συμπεριφορά των γονιών του. Έγγραφα δείχνουν περιστατικά βίας, κακοποίησης και εγκληματικότητας στο οικογενειακό περιβάλλον. Από την ηλικία των επτά ετών, το παιδί είχε τεθεί υπό την επιμέλεια συγγενικού προσώπου.

Η ίδια εφημερίδα σημειώνει ότι ο 12χρονος φέρεται να είχε αναλάβει και άλλες εγκληματικές ενέργειες, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία και απογοήτευση στις αστυνομικές αρχές της χώρας.