Η πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Χαλέντα Ζία, μια από τις πιο εμβληματικές πολιτικές φυσιογνωμίες της χώρας, απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP), του οποίου υπήρξε επικεφαλής από το 1984. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα, προκαλώντας συγκίνηση στο πολιτικό σκηνικό της Ασίας.

«Η πρόεδρος του BNP και πρώην πρωθυπουργός, η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε σήμερα στις 06:00 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας), λίγη ώρα μετά την πρωινή προσευχή Φαρτζ», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της.

Η Χαλέντα Ζία υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα του πρωθυπουργού στην ιστορία του Μπανγκλαντές και μόλις η δεύτερη σε χώρα του μουσουλμανικού κόσμου, μετά την Μπεναζίρ Μπούτο στο Πακιστάν. Άσκησε την εξουσία για τρεις θητείες: από το 1991 έως το 1996, για τρεις μήνες το ίδιο έτος, και εκ νέου από το 2001 έως το 2006.

Ο γιος της, Ταρίκ Ραχμάν, μεταβατικός πρόεδρος του BNP, είχε επιστρέψει πρόσφατα στη Ντάκα, την 25η Δεκεμβρίου, μετά από 17 χρόνια εξορίας στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματος. Πλέον θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος για το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε —προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αρθρίτιδα, διαβήτη και καρδιολογικές επιπλοκές, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς της— η Ζία είχε εκφράσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία, διεκδικώντας εκ νέου έδρα στο κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2026.

Ωστόσο, στα τέλη Νοεμβρίου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου στη Ντάκα, λόγω λοίμωξης στους πνεύμονες. Η κατάστασή της παρέμεινε κρίσιμη για εβδομάδες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η τελευταία μάχη με την υγεία και οι πολιτικές προεκτάσεις

Πολλές εξέχουσες προσωπικότητες του Μπανγκλαντές, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης και νομπελίστας οικονομολόγος Μοχάμαντ Γιούνους, καθώς και ο αρχηγός του στρατού, επισκέφθηκαν τη Ζία στο νοσοκομείο για να της εκφράσουν τη στήριξή τους.

Ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της είχε δηλώσει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο διακομιδής της στη Βρετανία, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη θεραπεία. Τελικά, η επιδείνωση της κατάστασής της δεν επέτρεψε τη μεταφορά.

Η υγεία της είχε αρχίσει να επιδεινώνεται αισθητά μετά τη φυλάκισή της το 2018, επί της διακυβέρνησης της πολιτικής της αντιπάλου, της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα (2009–2024), λόγω κατηγοριών για διαφθορά.

Η πολιτική και προσωπική διαδρομή

Η Χαλέντα Ζία ανέλαβε την ηγεσία του BNP λίγα χρόνια μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Ζία Ραχμάν, ιδρυτή του κόμματος, ήρωα του πολέμου της ανεξαρτησίας του πρώην Ανατολικού Πακιστάν και έκτου προέδρου του Μπανγκλαντές. Ο Ζία Ραχμάν, υποστράτηγος του στρατού, δολοφονήθηκε το 1981, αφήνοντας πίσω του μια ισχυρή πολιτική παρακαταθήκη που η σύζυγός του συνέχισε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.