Η Γαλλία και η Ιταλία καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα αίσθησης ασφάλειας σε σχέση με χώρες όπως η Ρουάντα και το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Global Safety Report 2025 της Gallup. Οι πολίτες των δύο αυτών ευρωπαϊκών χωρών δηλώνουν ότι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς όταν περπατούν μόνοι τη νύχτα, σε σύγκριση με δεκάδες άλλα κράτη.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Νορβηγία, με το 91% των πολιτών να δηλώνει ότι νιώθει ασφαλές. Πρόκειται για τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που περιλαμβάνεται στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως.

Η Δανία και το Κόσοβο ακολουθούν με 89%, καταλαμβάνοντας την 11η και 12η θέση αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Ιταλοί εμφανίζονται ως οι λιγότερο ασφαλείς στην Ευρώπη, με ποσοστό μόλις 60%, που τους κατατάσσει στην 95η θέση παγκοσμίως — πίσω ακόμη και από την Ουκρανία (62%) και τη Νικαράγουα (63%).

Η Γαλλία βρίσκεται στην 56η θέση, με 73%, υψηλότερα από την Ιταλία αλλά κάτω από χώρες όπως η Ισπανία (81%), η Γερμανία (78%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76%). Εντυπωσιακό είναι ότι ξεπερνιέται από κράτη εκτός Ευρώπης, όπως η Αίγυπτος (82%) και το Μπανγκλαντές (74%). Στη ίδια λίστα, οι Έλληνες δηλώνουν ότι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς τη νύχτα σε ποσοστό 64%.

Η έρευνα της Gallup πραγματοποιήθηκε σε 145.170 ενήλικες, ηλικίας άνω των 15 ετών, σε 144 χώρες και περιοχές.

Η Ευρώπη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο

Παγκοσμίως, το 73% των ενηλίκων δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές να περπατά μόνο του τη νύχτα — το υψηλότερο ποσοστό από το 2006, αυξημένο κατά 13% μέσα σε μία δεκαετία. Οι ερευνητές σημειώνουν το «παράδοξο» της εποχής: παρά την αύξηση των ενόπλων συγκρούσεων, περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ νιώθουν ασφαλείς στις κοινότητές τους.

Η περιοχή με τη μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας είναι η Ασία-Ειρηνικός (79%), ακολουθούμενη από τη Δυτική Ευρώπη (77%) και τη Μέση Ανατολή με τη Βόρεια Αφρική (74%). Αντίθετα, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά (50%).

Μετασοβιετικές χώρες και Βόρεια Αμερική

Οι χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην αίσθηση ασφάλειας τα τελευταία 20 χρόνια, φτάνοντας το 71%. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, ενδέχεται να ξεπεράσουν τη Βόρεια Αμερική, η οποία σήμερα βρίσκεται στο 72% — έχοντας μάλιστα σημειώσει πτώση 4% από το 2006.

Έντονο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η έκθεση υπογραμμίζει σημαντικό έμφυλο χάσμα στην αίσθηση ασφάλειας: το 32% των γυναικών δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλές, έναντι 21% των ανδρών. Πέντε από τις δέκα χώρες με το μεγαλύτερο χάσμα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ιταλία καταγράφει το πιο έντονο φαινόμενο, με διαφορά 32 ποσοστιαίων μονάδων: το 76% των ανδρών δηλώνει ότι νιώθει ασφαλές, έναντι μόλις 44% των γυναικών. Η έκθεση σημειώνει πως το 56% των ανθρωποκτονιών με θύματα γυναίκες ή κορίτσια διαπράττονται από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, σε αντίθεση με το 11% των περιπτώσεων ανδρών θυμάτων.

Αντίληψη και πραγματικότητα

Η χαμηλή αίσθηση ασφάλειας δεν σημαίνει πάντα ότι μια χώρα είναι πράγματι επικίνδυνη. Ο Global Peace Index, που συνδυάζει την αντίληψη των πολιτών με αντικειμενικά δεδομένα όπως εγκληματικότητα, πρόσβαση σε όπλα και πολιτική σταθερότητα, αποκαλύπτει συχνά διαφορετική εικόνα.

Η Γερμανία, για παράδειγμα, κατατάσσεται 20ή στον δείκτη ειρήνης, αλλά μόλις 34η στην αίσθηση ασφάλειας των πολιτών της. Οι Ιταλοί και οι Βρετανοί επίσης υποτιμούν το επίπεδο ασφάλειάς τους, ενώ η Γαλλία φαίνεται να έχει υπερβολικά θετική αυτοεικόνα: βρίσκεται 56η ως προς την αίσθηση ασφάλειας, αλλά 74η στον δείκτη ειρήνης.

Παρά ταύτα, η Γαλλία παραμένει πιο ασφαλής από χώρες όπως η Ρουάντα (91η) και το Μπανγκλαντές (123η). Η Ισπανία, τέλος, εμφανίζει πιο ρεαλιστική εικόνα, καταλαμβάνοντας την 25η θέση στον Global Peace Index και την 29η στον δείκτη της Gallup.