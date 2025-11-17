Η πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λόγω της βίαιης καταστολής των φοιτητικών διαδηλώσεων που οδήγησαν στην ανατροπή της από την εξουσία.

Το Ειδικό Δικαστήριο για Εγκλήματα Πολέμου (ICT) του Μπανγκλαντές την έκρινε ένοχη για τη χρήση θανατηφόρας βίας κατά των διαδηλωτών, από την οποία έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.400 άνθρωποι κατά τη διάρκεια των ταραχών του 2024.

Η 78χρονη Χασίνα δικάστηκε ερήμην, καθώς βρίσκεται εξόριστη στην Ινδία μετά την απομάκρυνσή της από την εξουσία τον Ιούλιο του 2024. Οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν ότι ευθύνεται για εκατοντάδες δολοφονίες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, κατηγορίες τις οποίες η ίδια αρνήθηκε, χαρακτηρίζοντας τη δίκη “μεροληπτική και πολιτικά υποκινούμενη“.

Η ετυμηγορία σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή για το Μπανγκλαντές, καθώς θεωρείται δικαίωση για όσους διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στα χρόνια αυταρχισμού της διακυβέρνησής της. Παράλληλα, δημιουργεί διπλωματικό πονοκέφαλο για την Ινδία, η οποία δέχεται αίτημα έκδοσής της, χωρίς ωστόσο να δείχνει πρόθεση να το ικανοποιήσει.

Η δίκη και οι αντιδράσεις

Η Χασίνα κυβέρνησε για 15 χρόνια, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κατηγορήθηκε για φίμωση της αντιπολίτευσης, αυθαίρετες συλλήψεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν με αίτημα την κατάργηση των ποσοστώσεων στις δημόσιες θέσεις, εξελίχθηκαν σε μαζικό κίνημα ανατροπής της κυβέρνησης.

Μετά την πτώση της, ο νομπελίστας οικονομολόγος Μουχάμαντ Γιούνους ανέλαβε την ηγεσία της μεταβατικής κυβέρνησης. Σε δήλωσή της μετά την απόφαση, η Χασίνα υποστήριξε ότι η ποινή θανάτου αποτελεί προσπάθεια “να εξαφανιστεί το κόμμα της, η Awami League, από το πολιτικό σκηνικό”, ενώ δήλωσε υπερήφανη για το έργο της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Γκολάμ Μορτούζα Μοζουμντέρ, ανακοίνωσε ότι η Χασίνα κρίθηκε ένοχη για τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η υποκίνηση και η εντολή δολοφονιών. “Αποφασίσαμε να της επιβάλουμε μία μόνο ποινή – την ποινή του θανάτου“, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις εντός και εκτός Μπανγκλαντές

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ χαρακτήρισε την απόφαση “σημαντική στιγμή για τα θύματα“, εξέφρασε όμως τη λύπη του για την επιβολή θανατικής ποινής, την οποία απορρίπτει “σε κάθε περίπτωση”. Έκθεση του ΟΗΕ τον Φεβρουάριο είχε ήδη καταλήξει ότι οι 1.400 θάνατοι ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Στην Ντάκα, όπου διεξήχθη η δίκη, επικρατούσαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Πλήθος διαδηλωτών πανηγύρισε την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις και εμπρησμοί τις ημέρες που προηγήθηκαν. Τουλάχιστον μία έκρηξη αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας, χωρίς θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι οικογένειες των θυμάτων και το πολιτικό μέλλον στο Μπανγκλαντές

Οι συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν ικανοποίηση για την απόφαση. Ο Ραμζάν Άλι, του οποίου ο αδελφός σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 2024, ζήτησε “παραδειγματική τιμωρία“ για τη Χασίνα. Η Λάκι Άκθερ, που έχασε τον σύζυγό της τον Αύγουστο του ίδιου έτους, δήλωσε ότι θέλει η ποινή να εκτελεστεί “πριν από τις εκλογές”.

Η μεταβατική κυβέρνηση του Γιούνους έχει προγραμματίσει εκλογές για τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ το κόμμα Awami League έχει τεθεί εκτός νόμου από τον Μάιο. Η ίδια η Χασίνα έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός των υποψηφίων του κόμματός της θα οδηγήσει σε μαζικό μποϊκοτάζ των εκλογών.

Διχασμένο το Μπανγκλαντές

Η ακτιβίστρια Σιρίν Χουκ δήλωσε ότι “η οργή απέναντι στη Χασίνα και το κόμμα της δεν έχει κοπάσει“ και ότι η έλλειψη συγγνώμης ή μεταμέλειας δυσχεραίνει την επανένταξη της Awami League στο πολιτικό σύστημα. Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και αντιτίθεται στη θανατική ποινή, η απόφαση δεν προσφέρει πραγματική κάθαρση στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Μπέργκμαν εκτίμησε ότι η ίδια η φύση της καταδίκης μπορεί να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την επιστροφή του κόμματος στη φυσιολογική πολιτική ζωή, εκτός αν υπάρξει “συγγνώμη και αποστασιοποίηση από την παλαιά ηγεσία“.

Πηγή: BBC