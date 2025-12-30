Η Ουκρανία αμφισβητεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί «επίθεσης με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν», τονίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντριι Σιμπίχα, δήλωσε ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, ανέφερε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ουκρανός υπουργός εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια για τις αντιδράσεις τρίτων χωρών. «Απογοητευτήκαμε και ανησυχήσαμε από τις δηλώσεις εκ μέρους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδίας και του Πακιστάν που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με μια επίθεση που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσω της πλατφόρμας X ότι είναι «βαθιά ανήσυχος από πληροφορίες σχετικά με επίθεση με στόχο την κατοικία του ρώσου προέδρου».

«Τέτοιες αντιδράσεις απέναντι σε στημένους και αβάσιμους ισχυρισμούς της Ρωσίας το μόνο που κάνουν είναι ότι εξυπηρετούν την ρωσική προπαγάνδα και ενθαρρύνουν την Μόσχα να διαπράξει περισσότερες φρικαλεότητες και απάτες», πρόσθεσε ο Σιμπίχα, προειδοποιώντας ότι «αυτό υπονομεύει την δημιουργική ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη».

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί και η διεθνής αντίδραση

Η κατηγορία της Μόσχας εκτοξεύθηκε από το Κρεμλίνο την επομένη της συνάντησης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για την υποτιθέμενη επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι το περιστατικό θα οδηγήσει σε σκλήρυνση της διαπραγματευτικής στάσης της Ρωσίας και σε σφοδρή στρατιωτική απάντηση. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είχε ήδη καταγγείλει τα «ψέματα της Μόσχας» που, όπως είπε, στοχεύουν στην προετοιμασία νέων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και στην υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών Κιέβου και Ουάσινγκτον.

«Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καλό», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Πούτιν για την «ουκρανική επίθεση», προσθέτοντας ότι δεν είναι «η σωστή στιγμή».