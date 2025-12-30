Ο Σίριλ Ντέσερς έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση Νιγηρία – Ουγκάντα, στο πλαίσιο του Κόπα Άφρικα, με τα ΜΜΕ της πατρίδας του να κάνουν λόγο για ήπιο μυϊκό πρόβλημα.

Ο Νιγηριανός επιθετικός του Παναθηναϊκού εκπροσωπεί αυτό το διάστημα τη χώρα του στη διοργάνωση και αναμενόταν να πάρει χρόνο συμμετοχής, ωστόσο δεν βρέθηκε ούτε στον πάγκο των «Σούπερ Αετών». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρόβλημα δεν εμπνέει ανησυχία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει καμία σχέση με τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό, καθώς τότε ο Ντέσερς είχε υποστεί τραυματισμό στον αστράγαλο και όχι μυϊκής φύσης.

Οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας νεότερα για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.