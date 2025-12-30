Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα σε εορταστικό κλίμα, όμως κάποια παιδιά και οι οικογένειές τους περνούν δύσκολες ώρες, με αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός να επισκέπτεται το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και να μοιράζει χαμόγελα.

Συγκεκριμένα, οι Ροντινέι, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Σαντιάγκο Έσε, Νίκος Μπότης και Αργύρης Λιατσικούρας συναντήθηκαν σήμερα (30/12) με τα μικρά παιδιά που νοσηλεύονται και έστειλαν μηνύματα αισιοδοξίας και αγάπης αυτές τις γιορτινές ημέρες.

«Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας Ροντινέι, Ορτέγκα, Έσε, Μπότης και Λιατσικούρας επισκέφθηκαν σήμερα (30/12) το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, χαρίζοντας χαμόγελα στα παιδιά και στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας και αγάπης αυτές τις γιορτινές ημέρες», ανέφερε ο Ολυμπιακός στην σχετική του ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια.

Στην ενημέρωσή τους οι ερυθρόλευκοι αναφέρουν: «Ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ένας αθλητικός οργανισμός, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, με ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο απέναντι σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και είναι πάντα εκεί, σε κάθε κοινωνικό ζήτημα, προσφέροντας υλικά, αλλά και ψυχικά αγαθά. Αυτό ακριβώς έπραξε η ομάδα μας και το μεσημέρι της Τρίτης 30/12, στις τελευταίες ημέρες του 2025.

Αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών του Ιατρικού Κέντρου στο Μαρούσι προσφέροντας «ερυθρόλευκα» δώρα και χαμόγελα σε παιδιά που νοσηλεύονται. Οι Ροντινέι, Σαντιάγκο Έσε, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Νίκος Μπότης, Αργύρης Λιατσικούρας έβγαλαν για λίγο τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια, μπήκαν στα δωμάτια των παιδιών, έβγαλαν φωτογραφίες μαζί τους και τους έδωσαν δώρα του Ολυμπιακού. Μαζί με τους παίκτες ήταν και ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ροντινέι, δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να επισκεφτούμε τα παιδιά, μόλις δύο ημέρες πριν από τη νέα χρονιά. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ως μέλος του Ολυμπιακού για να προσφέρω και εγώ λίγη χαρά με την παρουσία μου στις οικογένειες που το χρειάζονται».

Ο Έσε από την πλευρά του, τόνισε: «Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες καλή χρονιά γεμάτη υγεία. Έχουμε έρθει εδώ για να χαρίσουμε χαμόγελα στα παιδιά, να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί τους και να παίξουμε μαζί τους με τα δώρα που φέραμε», ενώ ο Ορτέγκα συμπλήρωσε: «Ο Ολυμπιακός είναι πάντα δίπλα σε όλους όσοι τον χρειάζονται και έχουν την ανάγκη για βοήθεια. Έτσι κι εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα για να προσφέρουμε λίγη χαρά στα παιδιά και δώρα, για να τους φτιάξουμε τη διάθεση».

Το μήνυμα του Μπότη για την επίσκεψη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ήταν το εξής: «Το κοινωνικό έργο του Ολυμπιακού είναι μεγάλο και αυτά τα Χριστούγεννα, όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που με μικρές πράξεις μπορούμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά και τους γιατρούς, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη». Ο Αργύρης Λιατσικούρας πρόσθεσε: «Χρόνια πολλά σε όλους, ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε τα παιδιά. Εύχομαι υγεία, να έχουμε καλή χρονιά και θα είμαστε πάντα εδώ για να βοηθάμε τα παιδιά και να τους δίνουμε αγάπη».

Τέλος ο κ. Χρήστος Θέος σχολίασε: «Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι χαράς και αγάπης. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού είναι πάντα ευαίσθητος σε τέτοια θέματα και ήρθαμε εδώ σήμερα στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Κέντρου για να προσφέρουμε χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται. Οι ευχές μας είναι για ευτυχία, καλή ανάρρωση, γρήγορη επάνοδο στους μικρούς μαχητές, δύναμη και κουράγιο και βέβαια αγάπη και φως στους νοσηλευτές και τους γιατρούς οι οποίοι προσφέρουν ανιδιοτελώς φροντίδα στα παιδιά, καλές γιορτές σε όλους».