Έπειτα από τρεις δεκαετίες, μια αγριόγατα που θεωρούνταν πιθανόν εξαφανισμένη εντοπίστηκε ξανά στην Ταϊλάνδη. Η σπάνια αυτή εμφάνιση καταγράφηκε σε βίντεο, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη διατήρηση του είδους.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών της επαρχίας Σαμπάχ, οι κάμερες παρακολούθησης στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Princess Sirindhorn κατέγραψαν μια αγριόγατα με επίπεδο κεφάλι να κινείται προσεκτικά μέσα στη ζούγκλα. Το μικρό αιλουροειδές, με μέγεθος παρόμοιο με αυτό μιας οικιακής γάτας, είχε να εντοπιστεί τεκμηριωμένα στην περιοχή από το 1995.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το 2024 κατέγραψε 13 τέτοια άτομα και το 2025 ο αριθμός αυξήθηκε σε 16, χάρη στη χρήση παγίδων-καμερών. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον οργανισμό προστασίας άγριων αιλουροειδών Panthera, υποδεικνύουν ότι στην περιοχή υπάρχει μια σχετικά υψηλή συγκέντρωση του είδους.

Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στη νοτιοανατολική Ασία και ενισχύει τις προσπάθειες διατήρησης των απειλούμενων ειδών που ζουν στα τροπικά δάση της περιοχής.