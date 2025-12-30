Οριστηκοποιήθηκε για την ερχόμενη Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Στη σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων των αγροτών, οι οποίοι μέχρι τότε θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες με τα τρακτέρ τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Σε σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων υπογραμμίζει: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη και οι πιέσεις. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης».

Η Επιτροπή καλεί τα μπλόκα, με αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και οι επόμενες κινήσεις.

«Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε, δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κλιμακώνουν οι αγρότες

Τα μπλόκα ενισχύονται με νέα τρακτέρ, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει στάση απέναντι στους διαμαρτυρόμενους. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγρότες να τερματίσουν τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για εκπροσώπους που τραμπουκίζουν όσους επιθυμούν διάλογο.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του νόμου, τονίζοντας πως οι αγρότες παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Παράλληλα, αγρότες έφτασαν στα πολιτικά γραφεία των Κώστα Καραγκούνη και Θανάση Παπαθανάση, κρατώντας σανό, κοπριά και πορτοκάλια, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και στα Τρίκαλα, στο γραφείο του Κώστα Σκρέκα.

Στην Πτολεμαΐδα, οι αγρότες πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης με τρακτέρ, ενώ μηχανοκίνητες πορείες πραγματοποιήθηκαν και στη Λάρισα από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μετά την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, χαλαρώνουν προσωρινά τους αποκλεισμούς για να διευκολύνουν τους εκδρομείς, διατηρώντας τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, προχώρησαν σε διευκολύνσεις ανοίγοντας την αερογέφυρα για τη μετακίνηση των ταξιδιωτών από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων από τις 18:00 έως τις 20:00, διευκολύνοντας την κυκλοφορία, αλλά παραμένοντας σε αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει της σύσκεψης.

Στη Σιάτιστα Κοζάνης, οι αγρότες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας για τα φορτηγά στην Εγνατία Οδό και στους παρακαμπτήριους δρόμους, επιτρέποντας τη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, πολλοί οδηγοί εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους και τις επόμενες ημέρες, έως ότου ληφθούν οι τελικές αποφάσεις στη σύσκεψη των Μαλγάρων.