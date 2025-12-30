Μετά την κυκλοφορία βίντεο στα social media που δείχνουν αποκλεισμούς στον κόμβο Μαρτίνου, η Ελληνική Αστυνομία δίνει εξηγήσεις για τις προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι τα μέτρα δεν είναι αυθαίρετα, αλλά αποσκοπούν στην προστασία των οδηγών και στη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, καθώς στα σημεία των μπλόκων υπάρχουν γεωργικά οχήματα, πεζοί και άλλα εμπόδια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζουν οι δυνάμεις της Τροχαίας συνδέονται αποκλειστικά με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, εμποδίων ή πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα κρίνονται αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Διευκρινίσεις για το Κάστρο Βοιωτίας

Αναφορικά με το σημείο του Κάστρου Βοιωτίας, όπου χρήστες των κοινωνικών δικτύων αναφέρουν εκτροπές χωρίς παρουσία αγροτών ή ελκυστήρων, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται περίπου οκτώ χιλιόμετρα πριν το μπλόκο, στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση πλήρους αποκλεισμού, ωστόσο αποσκοπεί στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. Η διέλευση από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών και πρόχειρων κατασκευών επί του οδοστρώματος.

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Οι οδηγοί που κινούνται προς Αθήνα μπορούν να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές:

1) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και πορεία μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας και Ορχομενού, με επανείσοδο στον Α/Κ Κάστρου.

2) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κίνηση μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, επίσης με είσοδο στον Α/Κ Κάστρου.

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε άλλα σημεία της χώρας όπου συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Αναλυτικός κατάλογος των σημείων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προειδοποίηση για τα καιρικά φαινόμενα

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, τις επόμενες ημέρες αναμένονται έντονα φαινόμενα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένα εμπόδια.

Ενόψει της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ισχύουσες ρυθμίσεις και, όπου είναι δυνατόν, να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετατόπισης της επιστροφής τους, κυρίως την Κυριακή, οπότε αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες, με αποκλειστικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.