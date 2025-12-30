Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στα Άνω Λιόσια, όταν άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς. Το περιστατικό συνέβη κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιοσίων, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει τη σιδηροδρομική γραμμή από σημείο χωρίς επίσημη διάβαση, σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου. Φαίνεται πως παραβίασε την περίφραξη και εισήλθε παράνομα εντός των γραμμών, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το διερχόμενο τρένο.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Η κατάστασή του, όμως, ήταν τόσο σοβαρή με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε άμεσα στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.