ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε άφωνους τους δημοσιογράφους, όταν αστειεύτηκε ρωτώντας αν θα ήθελαν να γευματίσουν στο Mar-A-Lago ή αν μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί δωροδοκία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε την Κυριακή στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν ένα σχέδιο 20 σημείων που, όπως εκτιμάται, θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο χώρο.

«Νομίζω ότι μπορείτε να καθίσετε έξω και να φάτε κάτι», είπε αρχικά, πριν προσθέσει: «Θα θέλατε να φάτε, ή θα θεωρούσατε ότι πρόκειται για δωροδοκία, και άρα δεν μπορείτε να γράψετε ειλικρινά ή πρέπει να γράψετε μια κακή ιστορία;» προκαλώντας γέλια γύρω από το μεγάλο τραπέζι.

Όταν ένας δημοσιογράφος απάντησε «ναι», ο Τραμπ έδωσε εντολή σε συνεργάτη του να «πει στον σεφ να τους σερβίρει λίγο μεσημεριανό».

Η χειρονομία αυτή προκάλεσε ευχαριστίες από παρευρισκόμενους, ωστόσο ο Τραμπ συνέχισε τα πειράγματά του προς τον Τύπο, λέγοντας ειρωνικά στους συμβούλους του ότι «αυτό θα έπρεπε να εγγυηθεί θετικά ρεπορτάζ, αλλά δεν θα το κάνει».

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας δημοσιογράφους με υποτιμητικούς όρους για τις ερωτήσεις τους. Ενδεικτικά, είχε αποκαλέσει «ανόητη» τη δημοσιογράφο του CBS Νάνσι Κόρντες και είχε ζητήσει από ρεπόρτερ του Bloomberg να «σιωπήσει» όταν ρώτησε για υποθέσεις που αφορούσαν τον Τζέφρι Έπσταϊν.