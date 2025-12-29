Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε το πρωί της Δευτέρας τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται «σοκαρσισμένος » από την προσπάθεια επίθεσης της Ουκρανίας να πλήξει με drones την κατοικία του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από την πλευρά του ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ,δήλωσε ότι το περιστατικό θα επηρεάσει τη διαπραγματευτική στάση της Μόσχας.

Επίσης ο επικεφαλής της εξωτερικής διπλωματίας της Ρωσίας δήλωσε ότι: «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Δεν είναι σαφές εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρισκόταν στην προεδρική κατοικία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Από την ουκρανική πλευρά δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο για το περιστατικό.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε τη βούληση της Ρωσίας να συνεχίσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας ενδέχεται να αναθεωρηθεί στο μέλλον.

Από την αμερικανική πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ενημέρωσαν λεπτομερώς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επαφές τους με την Ουκρανία καθώς και για τις συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη το Κίεβο να προβεί σε «ουσιαστικά βήματα» προς μια πιθανή διευθέτηση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει με drone την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε μια θετική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καάρολαϊν Λέβιτ, στο CNN.

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. — Karoline Leavitt (@PressSec) December 29, 2025

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου συζητήθηκε η πορεία του πολέμου. Παρά τις περίπου τρεις ώρες συνομιλιών, καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Η Λέβιτ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας Τραμπ–Πούτιν.