Σε ένα περιστατικό που οι γιατροί του Λος Άντζελες χαρακτηρίζουν ως «ιατρικό θαύμα», μια γυναίκα από την Καλιφόρνια έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι, ενώ προετοιμαζόταν για χειρουργική αφαίρεση μεγάλου όγκου στην ωοθήκη.

Η Suze Lopez, νοσηλεύτρια στο Bakersfield, ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος μόλις λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη επέμβαση, ύστερα από υποχρεωτικό τεστ κύησης. Είχε αντιμετωπίσει για χρόνια τη σταδιακή αύξηση μιας κύστης ωοθήκης, η οποία έφτασε τα 10 κιλά.

Οι γιατροί στο Cedars-Sinai Medical Center διαπίστωσαν πως η εγκυμοσύνη ήταν εξαιρετικά σπάνια, καθώς το έμβρυο είχε αναπτυχθεί εκτός μήτρας, στην κοιλιακή χώρα, πίσω από την ογκώδη κύστη. Ο ιατρός John Ozimek σημείωσε ότι «μια τόσο προχωρημένη εξωμήτρια κύηση είναι σχεδόν ανήκουστη».

Κατά τη διάρκεια της καισαρικής επέμβασης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 ειδικοί, οι γιατροί αφαίρεσαν την κύστη και παρέδωσαν το βρέφος στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Η μητέρα υπέστη σοβαρή αιμορραγία, αλλά χάρη στην άμεση ιατρική παρέμβαση ξεπέρασε τον κίνδυνο.

Το νεογέννητο, ονόματι Ryu Lopez, γεννήθηκε με βάρος 3,6 κιλών και χρειάστηκε μικρή ιατρική υποστήριξη, αναρρώνοντας γρήγορα. Η μητέρα του ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και τόνισε πως θεωρεί το παιδί της «ένα ζωντανό παράδειγμα ότι τα θαύματα συμβαίνουν και σήμερα».

Οι εξωμήτριες κυήσεις, ειδικά όσες αναπτύσσονται στην κοιλιακή χώρα, θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο, με ελάχιστες να ολοκληρώνονται με επιτυχία.

Πηγή: ABC NEWS