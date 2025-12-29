Το 2025 δεν ήταν τυχερό για όλους. Κάτι τέτοιο είχε ως αποτέλεσμα να δούμε μερικές σχέσεις να γκρεμίζονται. Πάμε να δούμε τους χωρισμούς του 2025 όσον αφορά τους celebrities. Ελπίζοντας όλα να έγιναν για καλό.

1. Ένα ζευγάρι που ποτέ δεν είχε επιβεβαιώσει πως ήταν ζευγάρι, αλλά ταυτόχρονα το είχε και όλας. Μαρία Σολωμού – Mente Fuerte. Τους είδαμε αρκετά κοντά, κάτι που πλέον δεν ισχύει. Ωστόσο ο Mente Fuerte σε πρόσφατη συνέντευξη του ανέφερε πως η Μαρία Σολωμού για τον ίδιο είναι οικογένεια.

2. Το πιο clickbait ζευγάρι και ταυτόχρονα ο πιο clickbait χωρισμός. Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου. Οι ίδιοι είχαμε επικοινωνήσει στα social media την ζωή τους, τα ταξίδια τους, την ζωή με τον γιο τους, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να πρέπει να επικοινωνήσουν και τον χωρισμό τους.

3. Έλενα Παπαρίζου – Ανδρέας Καψάλης. Ένα ζευγάρι που είχε ενωθεί και με τα δεσμά του γάμου, το οποίο πλέον τράβηξε-όπως φαίνεται-χωριστούς δρόμους.

4. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια, η Μελίνα Νικολαϊδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος, νέοι, ωραίοι και ερωτευμένοι , με αποτέλεσμα να διατηρούν την σχέση τους και εξ’αποστάσεως, τράβηξαν επίσης χωριστούς δρόμους το 2025. Πάλεψαν αλλά όπως φαίνεται δεν άντεξαν.

5. Last but not least, και μάλιστα ένας χωρισμός που μαθεύτηκε στην εκπνοή του 2025. Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης, έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας τράβηξαν χωριστούς δρόμους. Πληροφορίες αναφέρουν πως παρόλα αυτά έχουν πολύ καλές σχέσεις και έχουν βρεθεί σε κοινές παρέες και μετά τον χωρισμό τους.

Μερικές φορές το να χωρίζεις είναι και για καλό. Ελπίζουμε να ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις.