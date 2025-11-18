Παρά τη διάχυτη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τη λεγόμενη «σύνταξη» ανασφάλιστων υπερηλίκων, η δικηγόρος – εργατολόγος Μάρλεν Ασημακοπούλου ξεκαθαρίζει στα ΝΕΑ ότι δεν πρόκειται για σύνταξη, αλλά για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους έχουν φτάσει σε προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για συνταξιοδότηση.

Πόσο είναι το ποσό

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μέχρι σήμερα το ποσό ανέρχεται στα 409,13 ευρώ, ενώ όπως και οι κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζεται ετησίως. Από τον Ιανουάριο αναμένεται να υπάρξει νέα αύξηση, ανάλογη με τις προβλεπόμενες αυξήσεις των κύριων συντάξεων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την κ. Ασημακοπούλου, οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι:

Ηλικία 67 ετών και άνω.

Μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Μη λήψη άλλης κύριας σύνταξης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αν λαμβάνεται μικρή σύνταξη, αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 409 ευρώ. Για παράδειγμα, σε σύνταξη 150 ευρώ, ο δικαιούχος εισπράττει τη διαφορά (περίπου 250 ευρώ).

Εισοδηματικά κριτήρια:

4.320 ευρώ ετησίως για άγαμους,

8.640 ευρώ για ζευγάρια.

Δεν συνυπολογίζονται επιδόματα αναπηρίας και άλλα αφορολόγητα κοινωνικά βοηθήματα.

Περιουσιακά κριτήρια:

Ακίνητη περιουσία έως 90.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία (καταθέσεις κ.λπ.) έως 6.000 ευρώ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των δήμων. Οι πολίτες καταθέτουν τα στοιχεία τους και ο αρμόδιος υπάλληλος τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Ασημακοπούλου, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες: «Δυστυχώς, η αναμονή είναι σημαντική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μπορούν να το λάβουν και οι δύο σύζυγοι;

Συχνό ερώτημα που αφορά τα ζευγάρια υπερηλίκων. Εάν ο ένας από τους δύο ήδη λαμβάνει το επίδομα, η σύζυγος ή ο σύζυγος μπορεί επίσης να το λάβει, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις περιουσίας και εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Ωστόσο, στην πράξη προκύπτει εμπόδιο!

Το συνολικό εισόδημα του ζευγαριού που θα λάβει και τα δύο επιδόματα υπερβαίνει τα 8.640 ευρώ, το όριο που προβλέπει η εγκύκλιος. Έτσι, παρότι ο νόμος το επιτρέπει, η εφαρμογή του είναι δυσχερής, καθώς το εισοδηματικό κριτήριο «κόβει» το δεύτερο μέλος.