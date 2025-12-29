Ο Τίμοθι Σαλαμέ επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά την κυριαρχία του στο αμερικανικό box office, κατακτώντας τις κινηματογραφικές αίθουσες της εορταστικής περιόδου και ενισχύοντας τη φήμη του ως ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο διάσημος σταρ πρωταγωνιστεί στην κορυφή των εισπράξεων, διατηρώντας το σερί επιτυχιών που ξεκίνησε το 2023. Τότε, είχε εντυπωσιάσει με το μιούζικαλ «Wonka» και συνέχισε με το βιογραφικό δράμα «A Complete Unknown», όπου υποδύθηκε τον Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan). Η νέα του ταινία, «Marty Supreme» του σκηνοθέτη Τζος Σαφντί (Josh Safdie), επιβεβαίωσε τη δυναμική του, εξασφαλίζοντας 27 εκατομμύρια δολάρια κατά το εορταστικό τετραήμερο.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, η επιτυχία του Σαλαμέ αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, καθώς έχει ήδη προγραμματιστεί η πολυαναμενόμενη επιστροφή του στον ρόλο του Paul Atreides για το «Dune: Part III», που θα κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου.

«Όπως φαίνεται, κάθε χρόνο ο Τίμοθι σημειώνει μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου στους κινηματογράφους», δήλωσε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν (Paul Dergarabedian), ανώτερος αναλυτής μέσων της Comscore.

«Ανεξάρτητα από το είδος, είτε πρόκειται για μιούζικαλ, βιογραφική ταινία, επιστημονική φαντασία ή κωμωδία, η επιλογή του σεναρίου και των συνεργατών του τον καθιστά όχι μόνο έναν γνήσιο σταρ του κινηματογράφου, αλλά και ένα μαγνήτη για το box office», πρόσθεσε.

Η επιτυχία του «Marty Supreme» και τα ρεκόρ της A24

Με εισπράξεις 17 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο τριήμερο προβολής, το «Marty Supreme» έκανε ντεμπούτο στην τρίτη θέση του box office της Βόρειας Αμερικής. Προηγήθηκαν το «Avatar: Fire and Ash» με 64 εκατομμύρια δολάρια και το «Zootopia 2» με 20 εκατομμύρια. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της εταιρείας A24, μετά το «Civil War» του Άλεξ Γκάρλαντ (Alex Garland), που είχε συγκεντρώσει 25 εκατομμύρια δολάρια.

Το αθλητικό δράμα έκανε περιορισμένη πρεμιέρα μία εβδομάδα πριν από τις γιορτές στις ΗΠΑ και έχει ήδη φτάσει συνολικά τα 28,3 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Το σενάριο, γραμμένο από τον Σαφντί και τον Ρόναλντ Μπρόνστεϊν (Ronald Bronstein), αφηγείται την ιστορία του Marty Mauser, ο οποίος κυνηγά το όνειρό του να γίνει πρωταθλητής του πινγκ-πονγκ, με προϋπολογισμό παραγωγής 70 εκατομμυρίων δολαρίων.