Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση για τους τέσσερις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατός τους προήλθε από ασφυξία.

Οι άτυχοι ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, εγκλωβίστηκαν και θάφτηκαν κάτω από το χιόνι, γεγονός που οδήγησε στον ασφυκτικό τους θάνατο. Οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν κακώσεις στα σώματά τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Τραγωδία στα Βαρδούσια όρη εκτυλίχθηκε όταν τέσσερις ορειβάτες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από χιονοστιβάδα. Η ομάδα είχε ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, όμως αργά το απόγευμα χάθηκαν τα ίχνη τους. Τις Αρχές ειδοποίησε φίλος τους που δεν συμμετείχε τελικά στην εξόρμηση.

Οι διασώστες εντόπισαν τα τέσσερα άτομα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένα, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Εκτιμάται πως καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από τη χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες που γνώριζαν καλά την περιοχή.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα χαρακτηρίζεται από απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Ειδικοί και διασώστες τονίζουν ότι ακόμη και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση μαζών χιονιού, ιδιαίτερα όταν το στρώμα του είναι φρέσκο και ασταθές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και τέσσερις ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ drone σάρωνε από αέρος την περιοχή. Το απόγευμα της Παρασκευής επιβεβαιώθηκαν τα δυσάρεστα νέα για τις οικογένειες των αγνοουμένων.