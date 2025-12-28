Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

«Της είπα μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί…»

«Της είπα ‘Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου’. ‘Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…’».

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν μητέρα και κόρη στο τηλέφωνο λίγες ώρες προτού η Θεοδώρα Καπλάνη, η δασκάλα σε σχολείο του Ναυπλίου και μοναδική κοπέλα από την παρέα των τεσσάρων ορειβατών, χάσει τη ζωή της στα Βαρδούσια Όρη.

Ήξερε από κορυφές, λένε όσοι την γνώριζαν. Είχε βάλει στόχο να κατακτήσει ακόμη μεγαλύτερες, παρά τις ανησυχίες που εξέφραζαν οι δικοί της άνθρωποι για την επικινδυνότητα που πάντοτε ελλόχευε στις αποστολές της.

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα ‘Θοδώρα μου δεν θα πας εκεί’. ‘Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη’, μου έλεγε».

Ο πόνος αβάσταχτος για τους συγγενείς των τεσσάρων θυμάτων. Τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν.

Τα θύματα της τραγωδίας μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, καθώς αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το χρονικό

Η παρέα των τεσσάρων φίλων αναχώρησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να φτάσει στην κορυφή του Κόρακα. 200 μέτρα πριν την κορυφή, οι τέσσερις ξαφνικά παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και θάφτηκαν πιθανότατα ζωντανοί κάτω από μεγάλο όγκο χιονιού.

Κάθε προσπάθεια από συγγενείς και φίλους να τους εντοπίσουν, απέβη άκαρπη.

Το απόγευμα της Παρασκευής κι ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η επιχείρηση εντοπισμού των τεσσάρων ορειβατών, οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ ακολουθώντας τα ίχνη παπουτσιών που είχαν αφήσει στο χιόνι οι ορειβάτες, κατάφεραν να τους εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο, θαμμένους στο χιόνι.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα ορειβατικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στη χώρα. Το βουνό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο τον χειμώνα εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους που δεν αφήνει περιθώρια λάθους ακόμη και σε έμπειρους αναρριχητές.