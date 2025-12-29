Ένας 22χρονος μετανάστης νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, έχοντας διαγνωστεί με ελονοσία.

Ο νεαρός είναι ένας από τους εκατοντάδες μετανάστες που φιλοξενούνται στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Το περιστατικό έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥ.

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας στους υπόλοιπους φιλοξενούμενους ή στους φροντιστές. Όπως εξηγούν, η ελονοσία μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού.

Ο 22χρονος παραμένει υπό νοσηλεία, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.