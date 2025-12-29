Ασθενείς με καρκίνο στην Κρήτη βιώνουν νέα ταλαιπωρία, καθώς το Pet Scan του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) τέθηκε εκτός λειτουργίας, προκαλώντας κρίσιμες καθυστερήσεις στις εξετάσεις τους. Όπως μετέδωσε το Patris, περίπου 15 ασθενείς ενημερώθηκαν το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου ότι το μηχάνημα παρουσίασε βλάβη και οι προγραμματισμένες εξετάσεις αναβάλλονται.

Πολλοί από αυτούς είχαν ήδη αναγκαστεί να μεταθέσουν τις εξετάσεις τους πριν από λίγες εβδομάδες, όταν, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου, ακυρώθηκαν πτήσεις και δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του απαραίτητου ραδιοφαρμάκου από την Αθήνα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει πως γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, λόγω των αργιών, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα καταστεί εφικτό εντός της εβδομάδας.

Η αναμονή για τη συγκεκριμένη εξέταση ξεπερνά ήδη τους τρεις μήνες, με πολλούς ασθενείς να αναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Αθήνα για να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο για την υγεία τους.

Αναζήτηση ανταλλακτικού για την αποκατάσταση

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε πως μόλις διαπιστώθηκε η βλάβη στο μηχάνημα, ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία αναζήτησης του απαραίτητου ανταλλακτικού. Όπως ανέφερε, το εξάρτημα μπορεί να προέλθει είτε από την Ελλάδα είτε από τη Γαλλία, ώστε να επανέλθει το Pet Scan σε πλήρη λειτουργία.

Η σημασία της εξέτασης Pet Scan

Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την έγκαιρη και ακριβή σταδιοποίηση της νόσου. Επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της βλάβης και συμβάλλει στον καθορισμό της πιο κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης, βάσει των μοριακών χαρακτηριστικών του καρκινικού κυττάρου.

Παράλληλα, διευκολύνει την ομαδοποίηση των ασθενών που μπορούν να ανταποκριθούν σε στοχευμένες θεραπείες και επιτρέπει την πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, ώστε να αποφασίζεται έγκαιρα η αναθεώρηση ή όχι του θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Επιπλέον, το Pet Scan παίζει καθοριστικό ρόλο στον ακριβή σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, επιτρέποντας στοχευμένες συνεδρίες και αποφεύγοντας την ακτινοβόληση υγιών οργάνων.