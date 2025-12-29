Φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Γαλάτσι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι με αποτέλεσμα να καούν δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα που ήταν παρκαρισμένα έξω από ένα κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες.

Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα προκλήθηκαν ζημιές και σε είσοδο πολυκατοικίας.

