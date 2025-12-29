Φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Γαλάτσι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι με αποτέλεσμα να καούν δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα που ήταν παρκαρισμένα έξω από ένα κτίριο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 ΕΙΧ οχήματα και 3 μοτοποδήλατα, στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2025

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες.

Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα προκλήθηκαν ζημιές και σε είσοδο πολυκατοικίας.