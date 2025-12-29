Μια ανάσα πριν τις 7.000 μονάδες ανοίγει την τελευταία εβδομάδα του χρόνου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Wall Street, ο S&P 500, ο οποίος από τις αρχές του χρόνου καταγράφει κέρδη 17,8%.

Το 2025 αποδείχτηκε μια ιδιαίτερη καλή χρονιά για τη Wall Street, αφού και οι άλλοι μεγάλοι δείκτες προσέφεραν σημαντικές αποδόσεις στους επενδυτές. O Dow Jones κατέγραψε άνοδο 14,5%, ενώ ο δείκτης των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq είχε απόδοση 22,2% φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της Marketwatch.

Η υψηλή τεχνολογία και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, εκτοξεύοντας στα ύψη τις αποτιμήσεις μεγάλων εταιρειών του κλάδου αλλά και νεοφυών (startup) επιχειρήσεων, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Οι χρυσοί κλάδοι

O δείκτης S&P 500 απαρτίζεται από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ, ενώ πολλοί τεχνολογικοί όμιλοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση του δείκτη Nasdaq. Ο S&P 500 κατέγραψε φέτος 20 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και κανένα νέο χαμηλό.

Σε επίπεδο κλάδων εταιρειών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του S&P 500, τη μεγαλύτερη απόδοση κατέγραψαν φέτος οι τηλεπικοινωνίες με 33%, δείχνουν στοιχεία του Reuters.

Στους πρωταθλητές των αποδόσεων του συγκεκριμένου δείκτη ήταν επίσης οι τεχνολογικές εταιρείες με αποδόσεις της τάξης του 25%. Ακολουθούν οι βιομηχανίες με 19,6%, οι οποίες κατέγραψαν απόδοση πάνω από τη μέση του S&P 500το ίδιο διάστημα (17,8%).

Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών εταιρειών του S&P 500 κατέγραψε αποδόσεις της τάξης του 15,3% και ο κλάδος της υγείας αποδόσεις 13,3%. Ακολουθούν ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με 13,1% και οι εταιρείες άλλων υλικών με 9,8%. Η ενέργεια είχε αποδόσεις 4% ενώ ο κλάδος των ακινήτων σημείωσε υποχώρηση 0,7% σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters.

Ελπίδες για το «ράλι του Αγίου Βασίλη»

Την προηγούμενη εβδομάδα και οι τρεις μεγάλοι δείκτες της Wall Street έκλεισαν κοντά σε ιστορικά ρεκόρ. Οι παίκτες της αγοράς αναζητούν τώρα σημάδια εάν θα εκδηλωθεί το εποχιακό φαινόμενο το οποίο ονομάζεται «ράλι του Άγιου Βασίλη».

Με βάση το φαινόμενο αυτό ο S&P 500 σημειώνει άνοδο τις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης του τρέχοντος έτους και τις δύο πρώτες του νέου. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε μια περίοδο που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και θα μπορούσε να διαρκέσει έως τις 5 Ιανουαρίου σύμφωνα με το Reuters. Απομένουν τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης σε μια ταραγμένη –όπως χαρακτηρίζεται- χρονιά κατά την οποία οι αναταραχές λόγω δασμών, οι συνεχείς γεωπολιτικές εντάσεις και η άνοδος των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν τις τιμές σε συνεχείς διακυμάνσεις. Τις οδήγησαν όμως επίσης και σε καλό δρόμο για να καταγράψουν διψήφια ποσοστιαία κέρδη σε ετήσια βάση.

Οι προβλέψεις για το 2026

Τα εταιρικά κέρδη συνέχισαν να ξεπερνούν τις προσδοκίες φέτος, με τα αποτελέσματα του τεχνολογικού τομέα να δημιουργούν τη μεγαλύτερη και τις εκτιμήσεις για το μέλλον να αποδεικνύονται ανθεκτικές παρά τη μακροοικονομική αβεβαιότητα, σχολίαζε η UBS. «Προβλέπουμε ότι τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 θα αυξηθούν κατά περίπου 10% σε ετήσια βάση το 2026, συμβάλλοντας στην αύξηση του δείκτη στις 7.700 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026», ανέφερε στις εκτιμήσεις της η ελβετική τράπεζα. Η νέα ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και η περαιτέρω χαλάρωση νομισματικής πολιτικής από τη FED θα πρέπει να υποστηρίξουν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, προστίθεται.