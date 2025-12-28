Η Σκωτία αναζητά νέο φύλακα για μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές της, καθώς ανοίγει θέση εργασίας σε ακατοίκητο νησί που αποτελεί καταφύγιο θαλάσσιων πτηνών στα βορειοδυτικά Χάιλαντς. Ο επιτυχών υποψήφιος θα ζήσει και θα εργαστεί εκεί για έξι μήνες, απολαμβάνοντας μοναδική επαφή με τη φύση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Scottish Wildlife Trust, η θέση αφορά το νησί Handa, μια προστατευόμενη έκταση 760 στρεμμάτων που προσεγγίζεται με μικρό επιβατικό φέρι από την περιοχή Scourie. Η σύμβαση θα διαρκέσει από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, με ετήσιο μισθό 30.000 ευρώ, παροχή δωρεάν διαμονής και τη δυνατότητα διαχείρισης ενός από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς τόπους της χώρας.

Προκλήσεις και απαιτήσεις της θέσης

Αν και η θέση προσφέρει εντυπωσιακά τοπία και άμεση επαφή με την άγρια φύση, συνοδεύεται και από πρακτικές δυσκολίες. Ο φύλακας θα πρέπει να πραγματοποιεί τακτικά ταξίδια στο ηπειρωτικό τμήμα για προμήθειες, όπως ψώνια, τραπεζικές συναλλαγές και αντικατάσταση φιαλών αερίου για μαγείρεμα και θέρμανση. Απαραίτητο θεωρείται το δίπλωμα οδήγησης και η πρόσβαση σε όχημα.

Το Ίδρυμα επισημαίνει ότι η θέση απαιτεί άριστη γνώση της άγριας ζωής και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς ο φύλακας θα συνεργάζεται στενά με εθελοντές καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Η ζωή στο απομονωμένο νησί

Ο υπεύθυνος διαχείρισης των καταφυγίων του Trust, Rab Potter, δήλωσε στο BBC: «Το Handa είναι μια απομονωμένη τοποθεσία και οι άνθρωποι με τους οποίους εργάζεσαι είναι και αυτοί με τους οποίους κοινωνικοποιείσαι το βράδυ. Χρειάζεται κάποιος που να αισθάνεται άνετα με την κοινοτική διαβίωση».

Το νησί Handa παραμένει ακατοίκητο από τον 19ο αιώνα, γεγονός που έχει επιτρέψει στη φύση να αναπτυχθεί ανενόχλητη. Κάθε άνοιξη δεκάδες χιλιάδες θαλασσοπούλια καταφθάνουν για να φωλιάσουν στους εντυπωσιακούς ψαμμιτικούς βράχους του.

Στο νησί συναντώνται είδη όπως παπαγάλοι της θάλασσας (puffins), guillemots, razorbills και μεγάλοι skuas, καθιστώντας το σημείο διεθνούς σημασίας για την προστασία των θαλάσσιων πτηνών.

Πλούσια θαλάσσια ζωή και καθήκοντα του φύλακα

Τα πλούσια νερά γύρω από το νησί προσελκύουν και μεγαλύτερα θαλάσσια ζώα. Από τις ακτές παρατηρούνται συχνά φάλαινες, καρχαρίες basking, δελφίνια, φώκιες και περιστασιακά όρκες.

Μεταξύ των καθηκόντων του φύλακα είναι η παρακολούθηση των πληθυσμών της άγριας ζωής, η οργάνωση και καθοδήγηση ομάδας εθελοντών, καθώς και η διαχείριση των περίπου 8.000 επισκεπτών που φτάνουν στο νησί κατά τη θερινή περίοδο.

Η εργασία χαρακτηρίζεται σωματικά απαιτητική αλλά εξαιρετικά ανταποδοτική για όσους αγαπούν την ύπαιθρο και την απομόνωση. Η διαμονή παρέχεται δωρεάν σε ειδικά διαμορφωμένο κατάλυμα για έναν φύλακα, ενώ η πλήρης απασχόληση ανέρχεται σε 35 ώρες εβδομαδιαίως, με έναρξη στις 16 Μαρτίου 2026.