Μια ρουμανική εγκληματική οργάνωση καταδικάστηκε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση δέκα γυναικών σε διαμερίσματα στο Νταντί της Σκωτίας.

Ο αρχηγός της ομάδας, Marian Cumpanasoiu, κρίθηκε ένοχος για 10 βιασμούς, μια κατηγορία βάσει του Νόμου περί Εμπορίας Ανθρώπων για εξαναγκαστική εκμετάλλευση σε πορνεία και δύο κατηγορίες διατήρησης οίκου ανοχής. Ο Cumpanasoiu καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 ετών.

Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι ο Christian Urlateanu , η Alexandra Bugonea ο Remus Stan και ο Cataline Dobre κρίθηκαν επίσης ένοχοι κατά περίπτωση και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. Συγκεκριμένα: Ο Christian Urlateanu καταδικάστηκε για εννέα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ο βιασμός τεσσάρων γυναικών. Ο Remus Stan κρίθηκε ένοχος για τέσσερις βιασμούς.Ο Cataline Dobre κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς. Η Alexandra Bugonea καταδικάστηκε για ένα βιασμό και για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα με άλλη γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν συγκλονιστικές καταθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα προσεγγίζε και στη συνέχεια εκμεταλλευόταν νεαρές, ευάλωτες γυναίκες, πολλές από τις οποίες αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα με ουσίες ή άλλα προσωπικά ζητήματα. Τα θύματα φέρεται ότι ναρκώνονταν με μείγματα αλκοόλ και ναρκωτικών (αναφέρονται ουίσκι και κρακ κοκαΐνης) και αναγκάζονταν να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή «σεξ πάρτι» που διοργάνωνε η ομάδα.

Μία εκ των θυμάτων περιέγραψε ακόμη πως της δημιουργήθηκε η ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε να βγάλει «πολλά χρήματα» από την πώληση του σώματός της μια τακτική που, όπως κατέθεσε το δικαστήριο, εκμεταλλευόταν την οικονομική και ψυχολογική ευαλωτότητα πολλών γυναικών.

Ένα βίντεο που παρουσιάστηκε στη δίκη απεικόνιζε μία γυναίκα να σκαρφαλώνει σε δέντρο, ενώ, σύμφωνα με κατάθεση, ο Cumpanasoiu της είπε: «Επειδή δεν βγάζεις λεφτά, θα μείνεις όλη μέρα στο δέντρο».

Ο δικαστής Σκοτ, στον οποίον ανατέθηκε η υπόθεση, απευθυνόμενος στους κατηγορουμένους τόνισε ότι η ομάδα στηριζόταν στην αυταπάτη ότι τα θύματά τους λόγω του τρόπου ζωής και των προβλημάτων με ναρκωτικά δεν θα καταγγέλλονταν ή δεν θα αναγνωρίζονταν. «Σε κάποιο βαθμό, αυτή η στάση και οι αυταπάτες περί ατιμωρησίας παρέμειναν στο παρασκήνιο των εκθέσεων που έχω ενώπιόν μου.Αυτές οι στάσεις δεν σας ωφελούν σε αυτό το στάδιο και επιδεινώνουν την κατάσταση», είπε ο δικαστής, προσθέτοντας αργότερα: «Ίσως νόμιζες ότι κανείς δεν νοιαζόταν για τα θύματά σου, πράγμα που σήμαινε ότι μπορούσες να τους κάνεις ό,τι ήθελες χωρίς συνέπειες. Αν είναι έτσι, τα γεγονότα απέδειξαν ότι έκανες λάθος.»

Επίσης ο δικαστής επαίνεσε επίσης τα θύματα για το θάρρος τους: «Κάθε μία από τις γυναίκες βρήκε τη δύναμη να καταθέσει παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και έλαβε μέτρα για να προχωρήσει από αυτό το στάδιο της ζωής της. Τις συγχαίρω που ανέκτησαν τον έλεγχο της ζωής τους σε βαθμό που μπόρεσαν να το κάνουν αυτό και να καταθέσουν για την κακοποίηση που υπέστησαν… Τα θύματά σας είναι πλέον επιζώντες, αν και έχουν υποστεί μόνιμη βλάβη από αυτό που τους κάνατε.»

Κατά την εξέταση, η Alexandra Bugonea είχε παραδεχτεί ότι διοργάνωνε «σεξ πάρτι» στο διαμέρισμά της, περιγράφοντάς τα ως «διασκεδαστική ατμόσφαιρα». Όταν τη ρώτησαν για την κακοποίηση των θυμάτων, απάντησε: «Είμαι γυναίκα – γιατί να έχω σχέδιο να τη βιάσω;»

Αρνήθηκε επίσης ότι οι γυναίκες τις επισκέπτονταν μόνο λόγω προβλημάτων που είχαν με τα ναρκωτικά, ισχυριζόμενη ότι πίστευε ότι ήταν «φίλες».

Η Bugonea είπε: «Ακόμα και τώρα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα με έβαζαν σε αυτή τη θέση».

