Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του μεξικανικού Ναυτικού, το οποίο διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο.

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό και χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά τόσο εμπορευμάτων όσο και επιβατών, αποτελώντας κρίσιμο μέσο μετακίνησης και εμπορίου για την περιοχή.