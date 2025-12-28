Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Λεκάκου, εξέδωσε το κόμμα, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την παράταξη.

Στην ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρεται: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Πρόεδρο της Β2 ΔΕΕΠ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μιχάλη Λεκάκο».

Ο Μιχάλης Λεκάκος γεννήθηκε το 1960 στο Περιστέρι, με καταγωγή από τη Μάνη, και εργάστηκε ως ανώτατο στέλεχος στον χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων. Από τα μαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στη ΜΑΚΙ και στη συνέχεια στην ΟΝΝΕΔ, παραμένοντας ενεργό μέλος της παράταξης σε όλη του τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου, Γραμματέας της Β7 Νομαρχιακής Επιτροπής Περιστερίου, Αντιπρόεδρος της Β2 ΔΕΕΠ Δυτικού Τομέα Αθηνών και αιρετό μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές, οι Νεοδημοκράτες της Δυτικής Αθήνας τον τίμησαν εκλέγοντάς τον Πρόεδρο της Β2 ΔΕΕΠ.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο Λεκάκος αγωνίστηκε με αφοσίωση για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας στη Δυτική Αθήνα και για την προώθηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, είχε έντονη κοινωνική δράση στο Περιστέρι, όπου ξεχώρισε για την προσφορά του, το ήθος και την εντιμότητά του.

Η Νέα Δημοκρατία καταλήγει εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.