Το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της ομάδας εργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, με επικεφαλής τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ ζήτησε το νέο «σπίτι» του ΠΑΟΚ να αναδεικνύει τον χαρακτήρα του συλλόγου, ενώ ταυτόχρονα να πληροί όλες τις προδιαγραφές ώστε να αποτελεί θερμή έδρα για την ομάδα και δύσκολο σημείο για τους αντιπάλους.

Συζητήθηκαν οι κατευθύνσεις για την ωρίμανση των μελετών, η δημιουργία εταιρίας ειδικού σκοπού καθώς και το χρονοδιάγραμμα, με στόχο από τις αρχές του 2026 να ξεκινήσουν οι επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Της ομάδας εργασίας ηγείται ο Μάριος Τσακάς, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ.