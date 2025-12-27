Τρία άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, κατά τη διάρκεια ελέγχων της Τροχαίας στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Ο ίδιος φέρεται να είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και να στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο γυναίκες, ηλικίας 30 και 21 ετών, επίσης αλλοδαπές, οι οποίες εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση το επόμενο διάστημα.