Αγωνία επικρατεί για την τύχη τριών ορειβατών που αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου στη Φθιώτιδα. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από τις αρχές.

Οι τρεις φίλοι, οι οποίοι κατάγονται από πόλεις εκτός Φωκίδας, επισκέφθηκαν την περιοχή για εκδρομή και αποφάσισαν να εξερευνήσουν το βουνό το πρωί των Χριστουγέννων. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία μαζί τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό τους, με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι. Το έργο των διασωστών δυσχεραίνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τη δύσκολη μορφολογία του εδάφους.

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες έχει η ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, η οποία «χτενίζει» τις πλαγιές της περιοχής από το βράδυ της Πέμπτης. Οι διασώστες επιχειρούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με περιορισμένη ορατότητα και έντονο ψύχος.

Σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών, από το πρωί της Παρασκευής η επιχείρηση έχει ενισχυθεί με ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις πάνω από τις χαράδρες, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στους αγνοούμενους. Η ελπίδα όλων είναι οι ορειβάτες να έχουν καταφέρει να βρουν προσωρινό καταφύγιο και να περιμένουν τη βελτίωση του καιρού.