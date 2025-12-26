Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο άνδρες που εγκλωβίστηκαν σε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Καλλιθέα, στην οδό Αγαμέμνονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Λίγο αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το διαμέρισμα φέρεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμακοφόρο όχημα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο χώρο την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, υπήρχαν δυο άτομα με καταγωγή από την Συρία.