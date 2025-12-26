Στη διάσωση 361 μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται από φορτηγό πλοίο με σημαία Δανίας προς το λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης αεροσκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX, συνδράμοντας στον εντοπισμό και τον συντονισμό της επιχείρησης διάσωσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Άλλοι 30 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.