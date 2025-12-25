Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους δύο Τατζίκοι συνοριοφύλακες, είναι ο απολογισμός ένοπλης σύγκρουσης στα σύνορα Τατζικιστάν – Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Όπως αναφέρεται, τρία μέλη «τρομοκρατικής οργάνωσης» πέρασαν παράνομα τα σύνορα και εισήλθαν στην επαρχία Χατλόν, που συνορεύει με το Αφγανιστάν. Η ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Khovar, σημειώνει ότι οι δράστες εξουδετερώθηκαν έπειτα από ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις της συνοριοφρουράς.

Κατά τη διάρκεια της μάχης έχασαν τη ζωή τους και δύο συνοριοφύλακες του Τατζικιστάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την ταυτότητα των επιτιθέμενων ή την προέλευση της οργάνωσης.

Το Τατζικιστάν διαθέτει ορεινά σύνορα μήκους περίπου 1.350 χιλιομέτρων με το Αφγανιστάν και οι σχέσεις του με τις αρχές των Ταλιμπάν παραμένουν τεταμένες. Ο πρόεδρος Εμομαλί Ραχμόν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1992, είναι ο μόνος ηγέτης της Κεντρικής Ασίας που ασκεί ανοιχτά κριτική στους Ταλιμπάν.

Ο Ραχμόν έχει καλέσει επανειλημμένα το καθεστώς της Καμπούλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των Τατζίκων κατοίκων του Αφγανιστάν, οι οποίοι εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού των 40 εκατομμυρίων.

Ανησυχία για την ασφάλεια στα σύνορα

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί αρκετές συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων, αν και σπάνια σχολιάζονται επισήμως. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών για την ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας.

Μέλη των οργανώσεων Τζαμάτ Ανσαραλά και Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ) δραστηριοποιούνται σε απομονωμένες ορεινές περιοχές, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές του Τατζικιστάν για την πιθανότητα νέων επιθέσεων.