Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν «προγραμματισμένη» πτήση πάνω από τη θάλασσα της Νορβηγίας και τη θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας που μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, τα αεροσκάφη συνοδεύτηκαν από καταδιωκτικά ξένων χωρών.

Η Μόσχα δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκαν οι πτήσεις των Τουπόλεφ Tu-95, βομβαρδιστικών σοβιετικού σχεδιασμού ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα, ούτε ποιες χώρες ανέπτυξαν τα συνοδευτικά καταδιωκτικά.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS (…) των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εκτέλεσαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα στη θάλασσα του Μπάρεντς και στη θάλασσα της Νορβηγίας», ανέφερε το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι η αποστολή διήρκεσε περίπου επτά ώρες.

«Κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων (της), τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύτηκαν από καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών», πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να κατονομάσει τα κράτη που συμμετείχαν.

Το ρωσικό υπουργείο υπογράμμισε ότι τέτοιες πτήσεις πραγματοποιούνται τακτικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι η συγκεκριμένη διεξήχθη με πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου.

Αντιδράσεις από Ασία σε προηγούμενες αποστολές

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία είχαν επικρίνει παρόμοια πτήση ρωσικών και κινεζικών βομβαρδιστικών γύρω από την επικράτειά τους, γεγονός που τις οδήγησε να απογειώσουν εσπευσμένα καταδιωκτικά.

Σύμφωνα με το Τόκιο, στις περιπολίες εκείνες συμμετείχαν δύο Tu-95, τα οποία πέταξαν πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας και στη συνέχεια σχημάτισαν κοινό σχηματισμό με δύο κινεζικά H-6. Τα αεροσκάφη πέταξαν μαζί πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα, περιμετρικά της ιαπωνικής επικράτειας.