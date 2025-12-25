Ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν δεξαμενές πετρελαϊκών προϊόντων στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ και μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην περιοχή του Όρενμπουργκ, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU) που μίλησε στο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι «η SBU συνεχίζει να στοχοθετεί συστηματικά εγκαταστάσεις στον ρωσικό τομέα πετρελαίου και αερίου», υπογραμμίζοντας πως κάθε πλήγμα πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και δυσχεραίνει την επιμελητεία και την τροφοδοσία καυσίμων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.