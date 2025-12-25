Η Μόσχα διαπιστώνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Ουκρανία, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα.

«Στην διαπραγματευτική διαδικασία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις επιχειρούν «να τορπιλίσουν» αυτή την πρόοδο και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αντιταχθεί σε τέτοιες ενέργειες.