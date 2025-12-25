Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 38χρονος στη Μόσχα, μετά την κατανάλωση ενός κοκτέιλ με υγρό άζωτο που του σερβίρισε διάσημος σεφ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εταιρικής γιορτής.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov («Game of Tables»), όπου οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν μία θεαματική επίδειξη με υγρό άζωτο από τον σεφ. Ο 38χρονος Σεργκέι, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ήπιε το εντυπωσιακό κοκτέιλ και αμέσως έπιασε το στομάχι του και στη συνέχεια κατέρρευσε.

🚨⚡️ Man transferred to intensive care after his stomach explodes from drinking a cocktail with liquid nitrogen. -: The chef served the drink before the gas had fully evaporated.pic.twitter.com/BubYlKrVqG — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 24, 2025

Το υγρό άζωτο, που χρησιμοποιείται συνήθως σε επαγγελματικές κουζίνες για την άμεση κατάψυξη συστατικών, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί πλήρως.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι προκάλεσε ταχεία επέκταση αερίου στο εσωτερικό του σώματος, οδηγώντας σε ρήξη στομάχου. Ο Σεργκέι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του οργάνου.

Παρά την επιτυχή επέμβαση, η κατάσταση του άνδρα παραμένει σοβαρή, αν και πλέον έχει τις αισθήσεις του και ξεκίνησε η ανάρρωσή του.