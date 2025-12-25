Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στην Τανζανία, στην περιοχή του όρους Κιλιμάντζαρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβαίνοντες. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ελικόπτερο πραγματοποιούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης όταν συνετρίβη. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο στρατόπεδο Μπαράφου, την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Η εφημερίδα «Mwananchi» και το τηλεοπτικό δίκτυο East Africa TV, επικαλούμενα τον αρχηγό της αστυνομίας της περιοχής Κιλιμάντζαρο, Σάιμον Μάιγκουα, ανέφεραν ότι το ελικόπτερο συμμετείχε σε αποστολή διάσωσης ασθενούς, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ένας οδηγός, ένας γιατρός, ο πιλότος και δύο ξένοι τουρίστες. Η εφημερίδα «Mwananchi» δεν διευκρίνισε την υπηκοότητα των τουριστών που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Το όρος Κιλιμάντζαρο, η ψηλότερη κορυφή της Αφρικής, φτάνει σχεδόν τα 6.000 μέτρα. Η συντριβή σημειώθηκε σε υψόμετρο μεταξύ 4.670 και 4.700 μέτρων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.