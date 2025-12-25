Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε μαχητή της επίλεκτης ιρανικής Δύναμης Κουντς, της πτέρυγας ειδικών εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, σε πλήγμα που πραγματοποιήθηκε στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ισραήλ κατηγορεί τη Δύναμη Κουντς ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους «από τη Συρία και τον Λίβανο», εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Ο Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι φέρεται να είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μονάδα 840 της Δύναμης Κουντς. Όπως υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός, τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ από τη Συρία και τον Λίβανο.