Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε από την Ξάνθη τη δημιουργία της δεύτερης Μονάδας Παραγωγής Drones κατηγορίας 1, FPV (First-Person View), στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού. Η νέα μονάδα θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής έως και 1.000 drones τον μήνα, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. «Είναι ένα βήμα, ένα σημαντικό βήμα για να πάμε μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον διοικητή της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας», αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, και τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ανήμερα της παραμονής των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο των εορτών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο υπουργός άκουσε παραδοσιακά κάλαντα της Θράκης και της Κέρκυρας από τη χορωδία της Ταξιαρχίας Υποστήριξης. Παράλληλα, περιηγήθηκε στους χώρους του Συνεργείου και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας.

Το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού αναπτύχθηκε το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), το οποίο ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες του Στρατού Ξηράς. Το Τμήμα διαθέτει υποδομές για την παραγωγή εξαρτημάτων μέσω τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και για τη συναρμολόγηση και διασύνδεση των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων των drones.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα άμεσης επισκευής ηλεκτρονικών και μηχανικών υποσυστημάτων, καθώς και επιθεώρησης και ελέγχου των μέσων που χρησιμοποιούνται από τις μονάδες της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Το Τμήμα υποστηρίζει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού των ΣμηΕΑ, προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε αποστολής, ενώ προσφέρει και εξειδικευμένη εκπαίδευση στο προσωπικό χειρισμού.

Το 316 Συνεργείο διαθέτει ακόμη Κινητό Συνεργείο Κατασκευών ΣμηΕΑ, μια αυτόνομη και πλήρως λειτουργική κινητή μονάδα για κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση και δοκιμές drones επί του πεδίου. Το σύστημα είναι ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, αντίστοιχο με εκείνο του 306ου Εργοστασίου Βάσης Τηλεπικοινωνιών, και μπορεί να αναπτυχθεί σε προκεχωρημένους χώρους στο θέατρο επιχειρήσεων της Θράκης. Είναι ενεργειακά αυτόνομο και επιτρέπει την παραγωγή ανταλλακτικών απευθείας στο πεδίο.

Η γεωπολιτική σημασία της Θράκης

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας ευχήθηκε χρόνια πολλά και ευχαρίστησε τα στελέχη «για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα». Τόνισε ότι η Θράκη είναι «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», καθώς αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς».

Ο υπουργός συνέχισε την περιοδεία του στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, όπου η μπάντα της Διοίκησης έψαλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα παρουσία του δημάρχου Ξάνθης, Στράτου Κοντού. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου και αντάλλαξε ευχές με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παντελεήμονα για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.