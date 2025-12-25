Ο Guardian δημοσίευσε τη φετινή του λίστα με τα 10 καλύτερα μουσικά άλμπουμ από όλο τον κόσμο, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα ελληνικό έργο: το άλμπουμ «Μαύρη Ελλάδα» του Νέγρου του Μοριά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ο Αθηναίος ράπερ Νέγρος του Μοριά έχει γίνει γνωστός την τελευταία δεκαετία για τη δημιουργία του είδους “τραμπετικό” – ένα μείγμα της ελληνικής λαϊκής μουσικής της εργατικής τάξης, του ρεμπέτικου, με το trap».

Η εφημερίδα σημειώνει πως στο άλμπουμ «Μαύρη Ελλάδα» ο καλλιτέχνης αντικαθιστά τις λαϊκές μελωδίες με έναν πιο ωμό και σκληρό ήχο, που εκτείνεται από τους στίχους του Σαμάτα με τα υποβαθμικά μπάσα και το βαρύτονο, έως το Afrobeats groove του «Αν είναι δυνατόν», τα μπουζουκίστικα μοτίβα του ομώνυμου κομματιού και τα δυναμικά synths του ΠραγματιΚότητα.

Όπως αναφέρει το άρθρο, ο Νέγρος του Μοριά, οπλισμένος με δεξιοτεχνικό flow, ανοιχτό αυτί για ασυνήθιστες παραγωγές και στίχους που σχολιάζουν την αντίδραση της χώρας του στη μετανάστευση, καθιερώνεται ως ένα ταλέντο του ραπ που υπερβαίνει τα όρια της ελληνικής σκηνής.