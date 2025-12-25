Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο λιμάνι των Νέων Στύρων, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες έπεσε στη θάλασσα, εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή Νέων Στύρων, το όχημα κατέληξε στο νερό λόγω μειωμένης ορατότητας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στέλεχος του Λιμενικού, το οποίο βούτηξε και κατάφερε να απεγκλωβίσει όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το όχημα ανελκύστηκε λίγο αργότερα με τη βοήθεια ιδιωτικού γερανοφόρου, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη θαλάσσιας ρύπανσης.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Στύρων του Λιμεναρχείου Καρύστου.