Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώνει για την εξέλιξη του περιστατικού προσάραξης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» στα Νέα Στύρα Εύβοιας. Η αποκόλληση του πλοίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με τη συνδρομή ρυμουλκών, ενώ ολοκληρώθηκε και ο σχετικός έλεγχος ζημιών. Το πλοίο παραμένει δεμένο και έχει απαγορευτεί ο απόπλους του μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Η ανακοίνωση:

«Αναφορικά με το περιστατικό προσάραξης του επιβατηγού-οχηματαγωγού-δρομολογιακού (Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ) πλοίου ¨ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ¨ Ν.Π. 12433 στα Νέα Στύρα Εύβοιας την 05-08-2025, γνωρίζεται ότι τις μεσημβρινές ώρες χθες, κατατέθηκε από την εταιρεία ναυαγιαίρεσης το Σχέδιο ανέλκυσης-αποκόλλησης στην Λιμενική Αρχή Καρύστου.

Κατόπιν ελέγχου του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, επετράπη από το Λιμεναρχείο Καρύστου η εκκίνηση των διαδικασιών ανέλκυσης-αποκόλλησης του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με τη συνδρομή των ρυμουλκών (Ρ/Κ) πλοίων ¨PROTUG¨ Ν.Π. 7261 και ¨VERNICOS SAFI II¨ Ν.Π. 12778.

Το ¨ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ¨ κατέπλευσε αυτοδύναμα στο αλιευτικό καταφύγιο Νέων Στύρων, όπου προσέδεσε με ασφάλεια, με τη συνοδεία δύο Περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και των δύο Ρ/Κ.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος, όπου δεν υπήρχαν περαιτέρω παρατηρήσεις εκτός από το δεξί πρωραίο ρήγμα, στο οποίο είχαν εκτελεστεί εργασίες στεγανοποίησης, ενώ τοποθετήθηκε προληπτικά και ένα πλωτό φράγμα.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Στύρων του Λιμεναρχείου Καρύστου απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον Οργανισμό που το παρακολουθεί. Τις πρωινές ώρες σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης των Ι.Χ.Ε-Δ/Κ οχημάτων στους ιδιοκτήτες τους, με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας».