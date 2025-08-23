Στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, 56χρονη εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της, σε χώρο πάρκινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με τo eviathema.gr, η άτυχη γυναίκα, η οποία παραθέριζε στα Νέα Στύρα έχοντας μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εντός του οχήματός της. Προσπαθώντας να αναζητήσει βοήθεια και να βγει από το αυτοκίνητο, κατέρρευσε δίπλα από την πόρτα του οδηγού.

Αμέσως κλήθηκε γιατρός, ο οποίος έσπευσε και της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης και πριν προλάβει να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 56χρονη κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της και όσους βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες της τραγικής εξέλιξης.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου. «Φως» στα ακριβή αίτια του ξαφνικού θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για παθολογικά αίτια.