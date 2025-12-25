Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην Αττική το απόγευμα της Τετάρτης, με πλημμυρικά φαινόμενα να πλήττουν πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος, υπόγεια γεμάτα λάσπες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια συνθέτουν την εικόνα που άφησε πίσω της η σφοδρή νεροποντή.

Τα νότια προάστια δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων.

Στην οδό Λυσικράτους, στον Άλιμο, τα ορμητικά νερά κάλυψαν το οδόστρωμα, προκαλώντας την κατάρρευση μάντρας πολυκατοικίας, η οποία κατέρρευσε και «βουλιάξε» στην είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τους ενοίκους, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα το ύψος του νερού είχε φτάσει έως και 1,5 μέτρο. Μέσα σε πέντε λεπτά, η πίεση του νερού παρέσυρε τη μάντρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η κατάρρευση προκάλεσε φθορές σε ρολόγια της ΔΕΗ, σωληνώσεις και στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Περίπου 12 ώρες μετά τη νεροποντή, οι ένοικοι, σε συνεργασία με συνεργεία του Δήμου, συνέχιζαν τις εργασίες καθαρισμού. Προσπαθούσαν να απομακρύνουν τις λάσπες και τα φερτά υλικά από την είσοδο, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο ημιυπογείου.