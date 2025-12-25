Το Renault Estafette Concept έρχεται να δώσει χρώμα στις μεταφορές του μέλλοντος. Το γαλλικό, μικρό βαν – ή καλύτερα ένα βαν τσέπης – έρχεται να αλλάξει ότι γνωρίζαμε έως σήμερα, για τα μικρά επαγγελματικά οχήματα. Είναι άκρως φουτουριστικό σε εμφάνιση, δείχνει ευέλικτο και σίγουρα θα κάνει θραύση -αν κυκλοφορήσει – επειδή θα είναι ηλεκτρικό. Είναι ουσιαστικά άλλο ένα νέο μελλοντικό πρότζεκτ της Renault, που ονειρεύεται τις μελλοντικές μεταφορές στην πόλη, αθόρυβες και απαλλαγμένες από τους ρύπους.

Σε κάθε περίπτωση συνδυάζει ευελιξία, άνεση και καινοτομία, με στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων πόλεων και του μεταφορικού κλάδου.

Όπως αναφέρει η φίρμα έχει το μήκος του Kangoo L2, την ευελιξία του Clio και τη χωρητικότητα φόρτωσης του Trafic L1H2, καθιστώντας το ιδανικό για παραδόσεις και μεταφορές εντός πόλης.

Πάντως, το όνομα του δεν είναι άγνωστο. Το Renault Estafette πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 1959 και όπως φαίνεται έχει πρόσφορο έδαφος, ελέω της αύξησης των μεταφορικών αναγκών ελέω της εκτόξευσης του λιανικού εμπορίου. Για αυτό το λόγο και η Renault, 65 χρόνια μετά το πρώτο Estafette (που παρουσιάστηκε το 1959) το οποίο έφερε επανάσταση τον χώρο των βαν, έχει στο πλάνο της της επιστροφή του!

Σε διαστάσεις, το Estafette έχει μήκος που αγγίζει τα 4.9 μέτρα και πλάτος τα δύο μέτρα ενώ το ύψος του φτάνει τα 2.59 μέτρα που σημαίνει ότι ένα ενήλικας φυσιολογικού ύψους στέκεται και όρθιος!

Ο οδηγός έχει το ατού ότι μπορεί να έχει επαφή με το χώρο φόρτωσης, ενώ το κάθισμα του είναι περιστρεφόμενο. Προς το παρόν δεν δόθηκαν πληροφορίες για τον ηλεκτροκινητήρα που θα φοράει. Η γαλλική φίρμα υπόσχεται ότι το νέο μοντέλο θα φροντίζει ώστε να ρίχνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των μεταφορών. Υπολογίζεται ότι μια εταιρεία, όπως κούριερ, αν έχει στον στόλο της τα Renault Estafette Concept θα καταφέρει να μειώσει το λειτουργικό κόστος έως και 30%. Καθόλου άσχημα, ιδίως σε εποχές που το κόστος έχει εκτοξευτεί σημαντικά και αποτελεί το μυστικό επιτυχίας οποιασδήποτε μεταφορικής επιχείρησης.